Иран: Хаменеи готов к переговорам с США, «препятствий нет, но не доверяйте»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не исключил возможность возобновления переговоров с Соединенными Штатами по ядерной программе, подчеркнув, что нет «никаких барьеров», препятствующих диалогу с «врагом». Но во время встречи с новым президентом, реформатором Масудом Пезешкианом, и его министрами Хаменеи, за которым остается последнее слово во всех основных вопросах Исламской Республики, подтвердил свое предупреждение «не доверять» Америке.

«Мы не должны возлагать наши надежды на врага. В реализации своих планов мы не должны ждать одобрения врагов», — заявил он в видеообращении, транслировавшемся государственным телевидением.

Однако, по мнению наблюдателей, неясно, какой свободой действий будет обладать Пезешкиан, особенно на столь сложном этапе на Ближнем Востоке в свете войны между Израилем и ХАМАС, напряженности между еврейским государством и «Хезболлой» и объявленного Тегераном возмездия за убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.