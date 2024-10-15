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Китай: стартовали совместные учения США и Филиппин после военных игр вокруг Тайваня

15 ottobre 2024 | 08.55
Redazione Adnkronos
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Стартовали десятидневные совместные учения США и Филиппин после китайских военных маневров вокруг Тайваня и после нескольких месяцев напряженности в отношениях между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море. Запланированные ежегодные учения «Kamandag» (или «Venom») сосредоточены на защите северного побережья острова Лусон, примерно в 800 километрах от Тайваня. Запланированы учения с боевой стрельбой. Другие мероприятия запланированы на островках между Лусоном и Тайванем. В них принимают участие около двух тысяч военнослужащих США и Филиппин. В маневрах также принимают участие австралийские, британские, японские и южнокорейские силы.

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Tag
manovre Usa Filippine Taiwan esercitazioni annuali esercitazione
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