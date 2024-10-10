Китай: Пекин, санкции в отношении физических и юридических лиц США за продажу оружия Тайваню

Власти Китая ввели санкции против трех компаний США и десяти высокопоставленных чиновников оборонных предприятий, обвиняемых в поставке "большого количества военной помощи Тайваню", острову, который Пекин считает "мятежным" и претендует на его суверенитет. Об этом сообщило министерство иностранных дел Китая в коммюнике, в котором говорится о "грубом нарушении принципа “одного Китая”".

В число компаний, попавших под санкции, входят Edge Autonomous Operations, Huntington Ingalls Industries и Skydio, обвиняемые Пекином в “подрыве суверенитета и территориальной целостности Китая”. “Их движимое и недвижимое имущество и другие виды активов на территории страны будут заморожены. Им также будет запрещено участвовать в сделках, сотрудничестве и других видах деятельности”, — говорится в заявлении. В число десяти человек, попавших под санкции, входят Стивен Раддер, основатель Rcoker Rudder, Джеймс Икес, вице-президент Sierra Nevada Corporation, Дэвид Саттон, директор Lockheed Martin по Азии, Патрик Янковски, руководитель индо-тихоокеанской программы Northrop Grumman, и Джош Браунгарт, операционный директор Edge Autonomous Operations. “Им не будет разрешено проводить соответствующие транзакции, они не получат визы. Им также будет запрещен въезд в страну”, — говорится в заявлении.