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Венесуэла: Хиль вызывает испанского посла и отзывает своего посла в Мадриде для консультаций

13 settembre 2024 | 15.24
Redazione Adnkronos
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Дипломатическая напряженность между Венесуэлой и Испанией, возникшая после приема в Мадриде лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутии, обострилась в последние часы: министр иностранных дел правительства Николаса Мадуро, Иван Хиль, отозвал своего посла в Мадриде, Глэдис Гутьеррес, для консультаций и вызвал испанского посла в Каракасе, Рамона Сантоса, в свой офис в министерстве иностранных дел сегодня.

Эта мера, — подчеркивает «El Pais», — была объявлена ​​после нескольких дней растущей напряженности и последовала за заявлениями министра обороны Испании Маргариты Роблес, которая назвала правительство Мадуро «диктатурой», напомнив об изгнании миллионов человек. Хиль сделал объявление в своем Telegram-канале, где назвал заявления испанского министра «на дерзкими и невоспитанными» и представляющими собой «вмешательство». Он также заявил, что они «свидетельствуют об ухудшении отношений между двумя странами». (продолжение)

Напряженность обострилась через несколько часов после того, как Педро Санчес принял Гонсалеса Уррутию в Монклоа. Кроме того, на прошлом заседании Конгресс депутатов одобрил призыв к испанской исполнительной власти признать кандидата Гонсалеса Уррутию избранным и законным президентом после того, как результаты выборов 28 июля, на которых Мадуро был провозглашен победителем, были поставлены под сомнение.

Заявления, о которых говорил министр иностранных дел Венесуэлы, были сделаны Маргаритой Роблес прошлым вечером в Мадриде, где она представляла произведение Хулии Наварро «Мальчик, который проиграл войну». Сделав намек на франкистские и сталинские тоталитарные режимы, отраженные в романе, министр обороны напомнила об украинцах, «убитых Путиным», об афганских женщинах, вычеркнутых талибами из общественной жизни, а также о «мужчинах и женщинах, которым пришлось покинуть Венесуэлу из-за диктатура, в которой они живут»; среди них она назвала кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Урибе, на бежавшего в Испанию.

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