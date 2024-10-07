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Россия: хакерская атака на медиагиганта ВГТРК, "беспрецедентная"

07 ottobre 2024 | 18.38
Redazione Adnkronos
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Массированная хакерская атака на российский государственный медиахолдинг ВГТРК. С пяти часов утра (по местному времени) в день рождения Владимира Путина прервано вещание телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Вести». «Онлайн-трансляции и внутренние сервисы не работают. Интернет и телефоны тоже отключены. На восстановление потребуется много времени. Слышал, что с серверов снесено все, включая резервные копии», — рассказал источник, слова которого приводит «Газета.ru», назвав атаку «беспрецедентной».

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Tag
russia media hacker vgtrk
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