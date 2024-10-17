Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Giovedì 17 Ottobre 2024
Aggiornato: 17:10
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Германия: вскоре в Бундестаге будет рассмотрено предложение о запрете АдГ

17 ottobre 2024 | 17.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Депутаты германского парламента, выступающие за начало парламентской процедуры запрета крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), могут представить свое предложение на рассмотрение Бундестага уже в середине ноября.

«Мы соберем дополнительные подписи сторонников, по крайней мере, в течение следующей сессионной недели, а затем представим его», — заявил инициатор предложения, депутат-консерватор Марко Вандервиц, агентству RND. Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) заявил, что никакое предложение, не имеющее шансов получить парламентское большинство, вноситься не будет. Бундестаг проведет следующую сессионную неделю с 4 по 8 ноября, а затем с 11 по 15 ноября.

Федеральное ведомство по защите конституции (национальная разведывательная служба) объявило в понедельник, что представит новый отчет по АдГ в течение следующих двух с половиной месяцев. По словам Вандервица, этот отчет может значительно повысить поддержку предложения среди консервативных и социал-демократических фракций. «Важно использовать тот импульс, который возникнет в результате возможной реклассификации АдГ как правоэкстремистского движения с подтверждением Федерального ведомства по защите конституции», — заявил Вандервиц.

Вице-президент Бундестага Ивонн Магвас также высказалась в поддержку предложения группы. «Настало время, чтобы Федеральный конституционный суд рассмотрел вопрос о конституционности АдГ», — заявила депутат от ХДС изданию Zeit Online. «Мы уже много лет наблюдаем, что АдГ является экстремистской партией, которая продолжает радикализироваться, подрывает наш свободный демократический порядок и презирает его с целью его уничтожения», — добавила она.

Инициатива внести предложение, поддержанная членами Бундестага от Социал-демократической партии (СДПГ), консервативного альянса ХДС/ХСС, «зеленых» и Левой партии, вновь открыла дебаты по вопросу о запрете. Цель состоит в том, чтобы обратиться в Федеральный конституционный суд с просьбой начать процедуру запрета АдГ.

Бундестаг, Бундесрат (нижняя и верхняя палаты парламента) или федеральное правительство могут обратиться в Федеральный конституционный суд с просьбой запретить партию. В ходе процедуры должно быть доказано, что АдГ ведет агрессивные и воинственные действия против Конституции. Федеральное ведомство по защите конституции наблюдает за партией как за подозреваемой в правом экстремизме организацией.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bando Afd messa al bando del partito mozione avvio di una procedura parlamentare
Vedi anche
News to go
Banca mondiale: quasi 700 milioni di persone vivono in condizioni di povertà estrema
News to go
Medicina, novità per l'accesso al corso di laurea
News to go
Assegno unico, Inps: in primi 8 mesi 2024 erogati 13,1 miliardi
News to go
Sciopero venerdì 18 ottobre, trasporti a rischio
News to go
Piogge e temporali in arrivo
News to go
Manovra, oggi Cdm alle 20
News to go
Migranti, von der Leyen: "Sviluppare hub rimpatri fuori Ue, guardiamo a intesa Italia-Albania"
News to go
Manovra, Schillaci: "Piano triennale assunzioni, mancano infermieri più di medici"
News to go
Giorgetti: "Sarà una manovra equilibrata"
News to go
Israele, Idf: "Abbattuto drone diretto ad Ashkelon"
News to go
Sciopero nazionale dei treni il 12 e 13 ottobre
News to go
Ucraina-Russia, ultime news sulla guerra


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza