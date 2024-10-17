Германия: вскоре в Бундестаге будет рассмотрено предложение о запрете АдГ

Депутаты германского парламента, выступающие за начало парламентской процедуры запрета крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), могут представить свое предложение на рассмотрение Бундестага уже в середине ноября.

«Мы соберем дополнительные подписи сторонников, по крайней мере, в течение следующей сессионной недели, а затем представим его», — заявил инициатор предложения, депутат-консерватор Марко Вандервиц, агентству RND. Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) заявил, что никакое предложение, не имеющее шансов получить парламентское большинство, вноситься не будет. Бундестаг проведет следующую сессионную неделю с 4 по 8 ноября, а затем с 11 по 15 ноября.

Федеральное ведомство по защите конституции (национальная разведывательная служба) объявило в понедельник, что представит новый отчет по АдГ в течение следующих двух с половиной месяцев. По словам Вандервица, этот отчет может значительно повысить поддержку предложения среди консервативных и социал-демократических фракций. «Важно использовать тот импульс, который возникнет в результате возможной реклассификации АдГ как правоэкстремистского движения с подтверждением Федерального ведомства по защите конституции», — заявил Вандервиц.

Вице-президент Бундестага Ивонн Магвас также высказалась в поддержку предложения группы. «Настало время, чтобы Федеральный конституционный суд рассмотрел вопрос о конституционности АдГ», — заявила депутат от ХДС изданию Zeit Online. «Мы уже много лет наблюдаем, что АдГ является экстремистской партией, которая продолжает радикализироваться, подрывает наш свободный демократический порядок и презирает его с целью его уничтожения», — добавила она.

Инициатива внести предложение, поддержанная членами Бундестага от Социал-демократической партии (СДПГ), консервативного альянса ХДС/ХСС, «зеленых» и Левой партии, вновь открыла дебаты по вопросу о запрете. Цель состоит в том, чтобы обратиться в Федеральный конституционный суд с просьбой начать процедуру запрета АдГ.

Бундестаг, Бундесрат (нижняя и верхняя палаты парламента) или федеральное правительство могут обратиться в Федеральный конституционный суд с просьбой запретить партию. В ходе процедуры должно быть доказано, что АдГ ведет агрессивные и воинственные действия против Конституции. Федеральное ведомство по защите конституции наблюдает за партией как за подозреваемой в правом экстремизме организацией.