Япония: на взлетно-посадочной полосе аэропорта взорвалась бомба времен Второй мировой войны, рейсы отменены

Взрыв американской бомбы, вероятно, сброшенной во время Второй мировой войны, вынудил закрыть региональный аэропорт в Японии после того, как снаряд взорвался на взлетно-посадочной полосе в Миядзаки, на южном японском острове Кюсю. В результате взрыва были отменены все 87 рейсов, запланированных на сегодня.

Детонация произошла около 8 часов утра и, по данным аэропорта Миядзаки, образовала воронку длиной около 7 метров, шириной 4 метра и глубиной 1 метр. Ожидается, что полеты возобновятся завтра утром.