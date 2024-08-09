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Украина: Москва объявила чрезвычайное положение в Липецке после атаки беспилотников

09 agosto 2024 | 10.24
Redazione Adnkronos
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Российские власти объявили чрезвычайное положение в Липецкой области на юго-западе России после мощных взрывов, вызванных атакой украинских беспилотников на военный аэродром недалеко от города. Четыре деревни вблизи военного аэродрома эвакуированы, написал в Telegram губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Общественный транспорт в Липецке и его окрестностях остановлен, сообщается о перебоях с электричеством из-за повреждения электростанции. По словам Артамонова, в результате нападений шесть человек получили ранения. Военная авиабаза находится примерно в 280 километрах от границы с Украиной. Предупреждения о воздушных налетах были также объявлены в соседних Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областях. Российские власти сообщили о перехвате не менее 75 беспилотников.

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