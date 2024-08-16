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Северная Корея: Ким вновь открывает страну для туристов, «туры с декабря»

16 agosto 2024 | 15.29
Redazione Adnkronos
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Северная Корея вновь открывается для туристов: после почти пяти лет закрытых для мира границ из-за Covid, «затворническое королевство» вновь начинает пускать иностранцев. Об этом объявила KTG, туристический оператор, специализирующийся на туристических поездках в страну Ким Чен Ына, который, хотя и не называет точных дат, объявляет «вероятно, на декабрь 2024 года» о возможности посетить «одно из самых секретных и наименее посещаемых мест в мире».

Первым регионом для исследования станет Самджийон, на восточной границе с Китаем: именно там находится гора Пэктусан, считающаяся одним из символов Северной Кореи, а также одной из самых высоких вершин в регионе. Предполагается, что в соответствии с предыдущими маршрутами, опубликованными на сайте KTG tour, въезд в страну будет осуществляться на поезде или самолете из Пекина в столицу Северной Кореи Пхеньян: оттуда на поезде или самолете национальной авиакомпании Air Koryo в Самджийон.

Подтверждение пришло и от другого туроператора, базирующегося в Китае, Koryo Group: на их сайте говорится, что регион Самджийон «недавно был переквалифицирован в туристическое направление» и описывается как «самый известный регион Северной Кореи для зимнего туризма», а также «место рождения революции и предполагаемое место рождения Ким Чен Ира», отца нынешнего северокорейского лидера. Обе компании ссылаются на «местных партнеров» и «официальные источники».

Дополнительная информация о маршрутах, датах и стоимости пока официально недоступна. Закрытие границ Северной Кореи было принято из-за пандемии Covid-19 еще в январе 2020 года, что сделало Северную Корею одной из первых стран в мире, принявших столь крайние меры.

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Tag
simboli della Corea monte Paektu Corea del Nord turista
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