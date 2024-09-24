Россия: ожидается дальнейший рост расходов на оборону, национальную безопасность и засекреченные статьи

В России планируется дальнейшее увеличение расходов на оборону в следующем году после рекордного роста в 2024 году. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на предложения по бюджету на следующий год в преддверии представления Думе в понедельник прогнозного бюджета на 2025-2027 годы, в 2025 году расходы на оборону должны составить 6,2 процента от валового внутреннего продукта, при этом ассигнования составят 13,2 триллиона рублей, что эквивалентно 142 миллиардам долларов, по сравнению с 10,4 триллиона в этом году. Расходы на оборону и национальную безопасность составят 40 процентов от всех запланированных расходов, превысив сумму статей на образование, здравоохранение, социальную политику и экономическое развитие. 30 процентов бюджета 2025 года, что составляет 12,9 триллиона рублей, будет направлено на засекреченные расходы, что на 11,1 триллиона рублей больше, чем в 2024 году. Прогнозируемый дефицит составит 0,5 процента от ВВП, что значительно лучше по сравнению с 1,7 процента в 2024 году, благодаря увеличению налогов, прогрессивному налогу на имущество и ожидаемому увеличению сверхприбыли от энергетики.