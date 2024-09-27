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Саудовская Аравия создает альянс для создания палестинского государства: «Вот как разрешить кризис»

27 settembre 2024 | 17.38
Redazione Adnkronos
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Саудовская Аравия создала глобальный альянс для продвижения решения о создании двух государств, то есть создания палестинского государства наряду с израильским, что, по мнению Эр-Рияда, приведет к решению продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке, на встрече, в которой приняли участие представители Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества и Норвегии. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в «X» объявил, что первые встречи нового альянса состоятся в Эр-Рияде и Брюсселе.

Как сообщило саудовское информационное агентство Spa, в альянс входят арабские и мусульманские страны, а также европейские партнеры. Аль Сауд не стал вдаваться в подробности о том, какие именно страны входят в его состав. «Мы приложим все усилия для достижения надежного и необратимого плана справедливого и всеобъемлющего мира», — сказал саудовский принц. Он добавил, что необходимо действовать коллективно, чтобы принимать решения, которые приведут к ощутимым результатам в направлении немедленного прекращения огня и реализации решения о создании двух государств.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии также заявил, что помимо более 41 000 погибших и разрушений в секторе Газа, вызванных израильским наступлением, продолжающаяся война привела к ужасающей гуманитарной катастрофе. Саудовский принц также упомянул «израильские преступления, совершенные на Западном берегу, в мечети Аль-Акса и в других мусульманских и христианских святых местах».

Глава МИД Эр-Рияда также подчеркнул, что «право израильтян на самооборону не оправдывает убийства десятков тысяч мирных жителей, насильственное перемещение, использование голода в качестве оружия войны, подстрекательство, дегуманизацию и систематические пытки, включая сексуальное насилие и другие задокументированные преступления».

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Tag
aisal bin Farhan Al Saud paesi arabi alleanza globale paese Nazioni Unite
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