США: Харрис, "Трамп в ноябре заплатит за последствия аборта"

"Дурные поступки должны иметь последствия. Поэтому мы должны убедиться, что он столкнется с последствиями, и мы сделаем это на голосовании в ноябре". Так Камала Харрис в своей речи, произнесенной прошлой ночью в Милуоки, в то время как в Чикаго проходил второй вечер съезда демократов, заявила, что Дональд Трамп, который утверждает, что не "сожалеет" об отмене конституционного права на аборт, будет наказан избирателями.

"Вчера, когда его спросили, сожалеет ли он о том, что покончил с делом Роу против Уэйда, Дональд Трамп, не колеблясь, ответил: "Ни о чем не жалею", - сказала представительница Демократической партии. Со сцены в Милуоки Харрис вместе со своим заместителем Тимом Уолзом подключилась к съезду в Чикаго, чтобы выступить с речью, в которой она высоко оценила Джо Байдена.

"Разве это не было экстраординарно прошлой ночью? - сказала она, - Знаете, я глубоко благодарна ему за его многолетнее служение нации. Спасибо, Джо. Мы знаем, что борьба будет вестись до самого конца, и мы победим". "Это не просто мы против Дональда Трампа, - заключила она, - это две разные точки зрения на наши нации. Наши сосредоточены на будущем".