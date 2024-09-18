Франция: объявление правительства не раньше воскресенья, тотализатор министров

Несмотря на то, что объявление ожидалось на этой неделе, состав правительства Мишель Барнье не должен быть раскрыт "раньше воскресенья". И пока назначенный премьер-министр продолжает консультации, множатся слухи о личностях политиков, которые могут быть призваны войти в состав нового французского исполнительного органа.

Начнем с представителей партии Барнье, "Республиканцы", от Вокье до Ретайо и Пекресс. По слухам, циркулирующим во французских СМИ, Лоран Вокье якобы появился на переговорах, претендуя на пост министра внутренних дел. "Или Бово, или ничего", - сказал бы он, по словам одного из лидеров LR, который говорил с Bfmtv. Идея о том, чтобы он сменил Жеральда Дарманина в МВД, все еще обсуждается, но, похоже, не пользуется единодушной поддержкой, особенно в лагере Макрона.

Что касается министерства экономики и финансов, то кандидатура Валери Пекресс будет одной из фаворитов. "Она ни на что не претендует, но ясно, что от Берси она бы не отказалась", - заявил человек из ее окружения. Другим рассматриваемым профилем является бывший министр бюджета Эрик Верт, который может вернуться на ту же должность спустя почти пятнадцать лет. Профиль эксперта этого бывшего члена LR, который присоединился к макронистам в 2022 году, был бы важным аргументом в его пользу. (следует)

Среди циркулирующих имен - имена действующих министров, которые могут сохранить свои посты. Уходящая в отставку министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен и ее коллега, министр культуры Рашида Дати, могут остаться в правительстве, хотя, по данным BfmTv, ни один портфель еще не определен. Себастьен Лекорню, бывший член Французской партии либералов и новый тяжеловес в лагере Макрона, считается фаворитом на сохранение портфеля обороны.

Другие деятели из числа представителей "Республиканцев" также могут заявить о себе в этом случае. В частности, три имени, все близкие к Мишель Барнье, упоминаются в качестве возможных кандидатов в правительство: Софи Прима, вице-президент Сената, Мари-Клер Карреж-Же, сенатор от "Республиканцев", и Оливье Марлейкс, бывший лидер фракции LR в Ассамблее. К ним добавляется Венсан Жанбрюн, мэр LR из Л'Э-ле-Роз (Валь-де-Марн), которого, по данным BfmTv, рассматривают на два разных поста.

Однако Барнье не забывает и о макронистах: в правительстве фигурируют несколько имен депутатов от "Вместе за Республику": Мод Брежон, Матьё Лефевр, Антуан Арман и депутат от "Модема" Жан-Поль Маттеи. Профили, не привязанные к конкретным министерствам. (следует)

К сенатору Клоду Мальхуре, близкому к Эдуарду Филиппу, также обращались, как и к главе BpiFrance Николя Дюфурку. По словам источника в министерстве, сенатор и бывший министр при Макроне Жан-Батист Лемуан рассматривался на роль в отношениях с парламентом.

Последние слухи касаются представителей левых сил: упоминается имя бывшего министра экономики Арно Монтебура, который, однако, заявил Politico, что у него уже есть "замечательная работа" и он не хочет другую. Некоторые лидеры PS публично заявили, что не войдут в правительство Барнье. Среди них - бывший министр сельского хозяйства Стефан Ле Фоль, председатель региона Окситания Кароль Дельга и мэр Сен-Уэна Карим Буамран.