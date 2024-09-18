Заголовок веб-страницы

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18 settembre 2024 | 10.26
Redazione Adnkronos
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Израиль, как сообщается, привел в действие план по взрыву пейджеров, находившихся у членов "Хезболлы", "опасаясь, что заговор может быть раскрыт террористической группировкой". Об этом сообщают три американских чиновника, цитируемых Axios.

"Сложилась ситуация, когда существовал риск потерять неиспользованные возможности", - заявил американский чиновник, объясняя причины, побудившие Израиль совершить атаку вчера.

Бывший израильский чиновник, цитируемый Axios, пояснил, что Израиль планировал применить взрывающиеся пейджеры в начале возможной тотальной войны с группировкой. Однако в последние дни возникли опасения, что взрывные устройства могут быть обнаружены.

Два представителя "Хезболлы", как сообщает сайт Al Monitor, цитируемый Axios, недавно выразили сомнения и подозрения в отношении этих устройств.

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Tag
piano messo a punto membri di Hezbollah Israele piano
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