Заголовок веб-страницы

Израиль, как сообщается, привел в действие план по взрыву пейджеров, находившихся у членов "Хезболлы", "опасаясь, что заговор может быть раскрыт террористической группировкой". Об этом сообщают три американских чиновника, цитируемых Axios.

"Сложилась ситуация, когда существовал риск потерять неиспользованные возможности", - заявил американский чиновник, объясняя причины, побудившие Израиль совершить атаку вчера.

Бывший израильский чиновник, цитируемый Axios, пояснил, что Израиль планировал применить взрывающиеся пейджеры в начале возможной тотальной войны с группировкой. Однако в последние дни возникли опасения, что взрывные устройства могут быть обнаружены.

Два представителя "Хезболлы", как сообщает сайт Al Monitor, цитируемый Axios, недавно выразили сомнения и подозрения в отношении этих устройств.