Китай: ужесточение правил международного усыновления, только несколько исключений

В Китае ужесточаются правила международного усыновления. С 1990-х годов, когда в Китайской Народной Республике действовала политика одного ребенка, тысячи детей были усыновлены и начали новую жизнь в семьях за границей. Часто в Соединенных Штатах. Сейчас сотни американских семей, и не только, оказались в подвешенном состоянии.

В Китае Си Цзиньпина, который борется с падением рождаемости и отказался от драконовской политики, которая привела ко многим случаям отказа от детей, особенно девочек и детей с ограниченными возможностями, число международных усыновлений китайских детей сократилось. С начала пандемии Covid-19 они были в основном «приостановлены».

Теперь, по данным Cnn, китайское правительство сворачивает программу. Вчера МИД в Пекине объявил, что международное усыновление китайских детей больше не будет разрешено. Единственным исключением являются иностранцы, усыновляющие пасынков или падчериц родственников, кровных родственников, в Китае.

Это ограничение не распространяется на процедуры, которые уже получили разрешение на поездку. Для представителя министерства Мао Нин все это «соответствует духу международных конвенций». Никаких объяснений тому, что фактически является остановкой программы, не последовало.

По данным организации China's Children International, с тех пор как в 1992 году азиатский гигант «открылся» для международного усыновления, более 160 000 китайских детей были усыновлены семьями в разных странах мира. Около половины из них были усыновлены в США. В 2020 году, как тогда подтвердил Госдепартамент США, Пекин приостановил международное усыновление во имя «безопасности» и «здоровья» детей.