Израиль, протесты у здания "Ликуда" в Тель-Авиве

В Тель-Авиве продолжаются акции протеста. Как сообщает Times of Israel, десятки людей митингуют у здания партии "Ликуд". Они требуют от правительства Биньямина Нетаньяху заключить соглашение об освобождении заложников, похищенных в результате нападения 7 октября в Израиле и с тех пор удерживаемых в секторе Газа. В акции протеста принимают участие родственники заложников и их сторонники. "Правительство смерти убивает заложников, люди хотят, чтобы они вернулись живыми", - гласит один из плакатов, которые принесли с собой на площадь демонстранты.