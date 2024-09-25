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Китай: Пекин запустил межконтинентальную баллистическую ракету с учебной боевой частью

25 settembre 2024 | 12.33
Redazione Adnkronos
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Китай сообщил об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с учебной боевой частью в Тихом океане. Ракета МБР была запущена вчера в 08:44 по местному времени и «упала в заданном районе моря», заявило министерство обороны, добавив, что испытательный пуск был «обычным» и проводился в рамках его «ежегодных учений», хотя, по мнению экспертов, это будет первый с 1980 года случай, когда Китай запускает межконтинентальную баллистическую ракету в международных водах. О типе ракеты и траектории ее полета не сообщалось, однако китайские государственные СМИ заявили, что Пекин «заранее уведомил заинтересованные страны».

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