Молдова: референдум о внесении в Конституцию пункта о присоединении к ЕС прошел с перевесом

Молдова проголосовала "за" внесение в Конституцию положения о присоединении к Европейскому союзу, хотя и с небольшим перевесом, всего на несколько тысяч голосов больше, чем "против". После подсчета 99,2% бюллетеней 50,3% молдаван одобрили вопрос референдума против 49,7%, которые его отклонили. Это еще не официальный результат, но перевеса достаточно, чтобы определить окончательный результат. Сотни тысяч эмигрантов в европейских странах, Соединенных Штатах и Канаде, которые голосовали из-за рубежа, а значит, их бюллетени были подсчитаны позже, обеспечили победу прозападному фронту.

Проевропейский результат референдума не может скрыть серьезности ситуации на фронте его защитников, и дело не только в тех нескольких тысячах голосов, с которыми он был достигнут. Уходящему президенту Майе Санду, за которую вчера проголосовал 41,9 процента молдаван, придется столкнуться во втором туре выборов 3 ноября с бывшим прокурором, кандидатом от пророссийской социалистической партии Александром Стояногло, набравшим 26 процентов голосов. Это намного больше, чем прогнозировалось в опросах, которые также предсказывали уверенный процент в пользу европейской интеграции на референдуме. Раскол в стране еще больше затрудняет процесс реформ, особенно после парламентских выборов в следующем году.