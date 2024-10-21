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Китай: Пекин осуждает нападение на консульство в Мьянме, арестовать виновных

21 ottobre 2024 | 10.36
Redazione Adnkronos
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Министерство иностранных дел Китая осудило нападение с применением взрывного устройства на консульство Пекина в Мандалае, втором по величине городе Мьянмы, заявив, что "глубоко шокировано". В своем заявлении министерство объясняет, что попросило власти Бирмы "серьезно расследовать нападение" и "приложить все усилия для ареста виновных". МИД Китая также уточнил, что "в результате нападения жертв нет".

Военная хунта, возглавляющая Мьянму после переворота 2021 года, обвинила в этом "террористов" и объявила, что "были усилены необходимые меры безопасности". В результате нападения была повреждена крыша консульства. Местная газета Irrawaddy написала, что по зданию была выпущена граната.

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Tag
Myanmar Mandalay Irrawaddy Pechino a Mandalay ministero degli Esteri cinese città del Myanmar Pechino
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