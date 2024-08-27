Украина: Моди в разговоре с Путиным: "Индия поддерживает скорейшее прекращение конфликта"

"Я разговаривал сегодня с президентом Владимиром Путиным. Мы обсудили меры по дальнейшему укреплению стратегического партнерства" и "обменялись мнениями по поводу российско-украинского конфликта и моим впечатлением от недавней поездки на Украину". Об этом говорится в посте премьер-министра Индии Нарендры Моди в X (бывший Twitter), который - после разговора с президентом США Джо Байденом - уточнил, что "подтвердил твердую приверженность Индии поддержке быстрого, прочного и мирного урегулирования конфликта".

На прошлой неделе Моди посетил Киев, совершив первый визит индийского премьера с 1991 года. Личная встреча Моди и Зеленского состоялась после резкой критики украинского президента в адрес недавней поездки индийского премьер-министра в Москву. Азиатский гигант так и не присоединился к санкциям против России.