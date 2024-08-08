Россия: Путин одобрил новый закон об "нежелательных" организациях

Президент России Владимир Путин ратифицировал сегодня новый закон, расширяющий критерии включения организаций, работающих в стране, в список "нежелательных"; главное новшество законопроекта касается включения в этот список организаций, основанных или созданных при участии иностранных правительств. До сих пор классификация "нежелательных" применялась только к иностранным неправительственным организациям. Кроме того, согласно новому законодательству, лицам, работающим в таких организациях, может грозить до шести лет лишения свободы, сообщает агентство "Интерфакс".

Российские власти утверждают, что существуют доказательства того, что такие структуры с иностранным государственным капиталом участвуют в "деятельности, представляющей угрозу безопасности России". "Речь идет о механизмах разработки санкций, блокирования инвестиционных проектов, подготовки агентов, вмешательства в выборы, разжигания межнациональной розни", - заявил Василий Пискарев, глава комитета Госдумы по разработке законопроекта.

Закон предусматривает запрет на въезд в Россию для лиц, причастных к этим организациям, а также наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и штрафа в размере до 500 тысяч рублей (5 200 евро) за организацию их деятельности и участие в ней.