Тунис: арестован кандидат в президенты Айячи Заммель

Айячи Заммель, один из трех кандидатов, допущенных к участию в президентских выборах в Тунисе 6 октября, был арестован сегодня утром в Тунисе. Как сообщил радиостанции Mosaique Махди Абдельджауад, член его избирательного штаба, бизнесмен, возглавляющий Азимун, небольшую партию либерального толка, был задержан по обвинению в "подделке" подписей в поддержку его кандидатуры, которые по закону должны быть представлены для участия в президентских выборах. Заммель был доставлен в казармы Национальной гвардии в Тебурбе, примерно в 40 км к западу от Туниса. Казначей Азимуна был арестован в прошлом месяце по аналогичным обвинениям, и, по данным местных СМИ, его суд начнется 13 сентября.

Чтобы попасть в избирательный бюллетень, кандидаты должны представить список подписей 10 000 зарегистрированных избирателей, 10 парламентариев или 40 местных чиновников. Заммель является одним из трех кандидатов, выбранных 10 августа избирательной комиссией Туниса для участия в выборах вместе с президентом Каисом Саидом, который баллотируется на второй срок, и бывшим депутатом Зухаиром Магзауи. Действующий президент, избранный демократическим путем в 2019 году, был обвинен оппозицией в авторитарном дрейфе после его "государственного переворота" 25 июля 2021 года, после которого он взял на себя всю полноту власти.