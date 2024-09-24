Веб заголовок

Камала Харрис может посетить границу с Мексикой во время своего предвыборного турне в Аризону в пятницу. По данным телеканала Cnn, ее предвыборный штаб рассматривает такую возможность с целью отвоевать позиции у Дональда Трампа по вопросу мигрантов, который продолжает лидировать в опросах на этом фронте.

Визит в пятницу также стал бы ответом Харрис на обвинения республиканцев в том, что она никогда не была на границе. Республиканцы используют тот факт, что Джо Байден в начале своего президентского срока поручил своему вице-президенту решение острой проблемы мигрантов, чтобы возложить на нее всю ответственность за миграционный кризис. Окончательное решение о визите еще не принято, но в команде Харрис считают, что это будет возможность сократить «разрыв» с Трампом, который, по их мнению, уже сократился.

Главный аргумент Харрис - это двухпартийный закон об ужесточении мер на границе, который республиканцы-трамписты заблокировали по прямому указанию экс-президента, чтобы иметь возможность продолжать атаковать администрацию Байдена по миграционному вопросу во время избирательной кампании.

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Не стоит забывать и о тревоге, особенно среди латиноамериканского электората, по поводу неизбирательных мер и массовых депортаций, которые Трамп обещает после своего возвращения в Белый дом.

"Пока мы боремся за продвижение нашей страны вперед, Дональд Трамп и его сторонники будут пытаться отбросить нас назад, - заявила вице-президент несколько дней назад. - Вы все помните, что они делали, чтобы разлучать семьи, а теперь они обещают самые масштабные депортации, массовые депортации в американской истории".

"Представляете, что бы было, что бы произошло? - сказала Харрис. - Массовые рейды, массовые лагеря для задержанных, о чем мы вообще говорим?"