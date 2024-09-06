Путина не интересует, что происходит в Соединенных Штатах, а интересует благо россиян, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Американские вопросы не могут быть и не являются главной заботой президента, поскольку его приоритетом являются наша страна и наши граждане", - сказал пресс-секретарь после того, как вчера президент Российской Федерации очень двусмысленно выразил свою поддержку Камале Харрис в преддверии голосования 5 ноября, не без того, чтобы высмеять ее смех. "Все должны обожать" смех кандидата от демократов, - добавил сегодня Песков.