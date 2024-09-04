Украина: министр иностранных дел Кулеба ушел в отставку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ушел в отставку. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, опубликовав в Facebook фотографию письма Кулебы об отставке.

Отставка министра назревала. Вчера вечером "Украинская правда" сообщила, что объявленная перестановка в правительстве в Киеве может коснуться и главы МИД, которого может заменить его заместитель Андрей Сибига. Пресс-секретарь партии Владимира Зеленского Давид Арахамия заявил о перестановках, которые коснутся "более 50%" правительства.

Тем временем вчера в отставку подали министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, а также глава Фонда государственного имущества Виталий Кова. Вечером стало известно о намерении покинуть правительство вице-премьеров Ольги Стефанишиной и Ирины Верещук, первая из которых отвечала за евроинтеграцию, а вторая - за беженцев.