Италия-Черногория: Таяни, 'удвоение подводного электроэнергетического кабеля - это возможность'

Удвоение подводного электроэнергетического кабеля Вилланова-Котар, построенного Terna и соединяющего Италию и Черногорию, «представляет собой возможность, выбор». Об этом заявил министр иностранных дел Антонио Таяни, выступая на втором за заседании Итальянско-черногорского энергетического круглого стола в Подгорице.

«Как страна с ярко выраженной промышленной направленностью, мы знаем, насколько важна стоимость энергии», - начал Таяни, согласно которому для Италии «энергетическая тема имеет фундаментальное значение для конкурентоспособности всей ее промышленной системы» и в то же время рискует поставить под угрозу конкурентоспособность всей системы Европы, которая, в свою очередь, «должна сделать несколько шагов вперед для завершения создания единого энергетического рынка».

«Мне кажется, мы движемся в правильном направлении», - добавил Таяни по поводу удвоения кабеля электросети, добавив, что партнерство между Италией и Черногорией - это «история большого успеха».

Итальянско-черногорский энергетический круглый стол призван решить вопрос развития энергетического рынка Черногории в преддверии его интеграции (так называемого «присоединения») с Италией, а также проверить результаты, достигнутые благодаря электрическому соединению между двумя странами после прокладки подводного кабеля в 2019 году. Выражается надежда на то, что в ближайшее время удастся подписать Меморандум о сотрудничестве между правительствами Италии и Черногории именно с целью содействия тем самым присоединению двух энергетических рынков.

Италия и Черногория соединены электрическим соединительным кабелем (подводный кабель длиной 445 км и пропускной способностью 600 МВт), построенным Terna и открытым 15 ноября 2019 года в присутствии президентов Маттареллы и Джукановича.

В будущем планируется удвоить электросеть путем прокладки второго кабеля еще на 600 МВт после завершения необходимого усиления сети на Балканах, которое должно быть завершено к 2027 году. Прокладка второго кабеля соединения сделала бы Черногорию настоящим энергетическим хабом региона Западных Балкан, что позволило бы еще больше укрепить энергетическую безопасность Европы за счет большей интеграции энергосистем региона.