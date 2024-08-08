Великобритания: по всей стране прошли антирасистские демонстрации

Вчера вечером тысячи антирасистских демонстрантов вышли на улицы многих городов и городков Соединенного Королевства, чтобы противостоять демонстрациям крайне правых, после нескольких дней беспорядков, последовавших за поножовщиной в Саутпорте. К 23:00 большинство запланированных акций крайне правых, а их было более 100, так и не состоялись после того, как британское правительство развернуло крупные силы полиции для поддержания порядка, а большое количество антирасистских демонстрантов заполонили улицы таких городов, как Лондон, Бристоль, Брайтон, Бирмингем, Ливерпуль, Гастингс and Уолтемстоу.

Протестующие против расизма несли плакаты с надписями «Ударьте по фашизму и расизму», «Беженцы, добро пожаловать. Остановите крайне правых» и «Любовь, а не ненависть». В Брайтоне собралось лишь небольшое число демонстрантов-крайне правых, которые численно уступали антирасистской толпе. Контрдемонстрации стали облегчением для Соединенного Королевства после нескольких дней протестов крайне правых, которые были направлены против мусульман и иммигрантского населения в целом, что вызвало страх, ранения полицейских, разграбление магазинов и нападения на отели, в которых проживали просители убежища.

Беспорядки были вызваны дезинформацией в Интернете, в которой ошибочно утверждалось, что подозреваемый в убийстве трех девочек в Саутпорте на северо-западе Англии в конце июля был мусульманином-иммигрантом. На самом деле это 17-летний юноша по имени Аксель Рудакубана, родившийся в Кардиффе в семье руандийцев, которому впоследствии было предъявлено обвинение в убийстве. Более 100 участников беспорядков были арестованы после беспорядков, и их дела были быстро рассмотрены в судебном порядке. Вчера были арестованы трое мужчин, один из которых был приговорен к трем годам лишения свободы.