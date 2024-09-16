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Германия: начинаются проверки на границах, для профсоюза полиции это «большая проблема»

16 settembre 2024 | 16.25
Redazione Adnkronos
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Контроль на границах, который Германия начинает сегодня на всех сухопутных границах, представляет собой «большую проблему» для полицейских сил страны. Это подчеркнул Андреас Роскопф из профсоюза полиции Германии (GdP): «Только на западной границе у нас 1400 километров, в дополнение к 2400 километрам, которые мы уже покрываем на восточных и южных границах». И добавил: «Сделать это без пробелов практически невозможно».

«Учитывая протяженность границ, — добавил он, — невозможно осуществлять постоянный и интенсивный контроль». Новые меры потребуют сотрудничества между различными полицейскими силами страны. «Это станет серьезной проблемой для федеральной полиции как с точки зрения персонала, так и с точки зрения оборудования. Мы сможем сделать это только с привлечением дополнительных сил нашей полиции по борьбе с беспорядками». Он также сообщил, что проверки будут продолжены на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Германии.

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Tag
controlli alle frontiere sindacato polizia confine polizia
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