Германия: начинаются проверки на границах, для профсоюза полиции это «большая проблема»

Контроль на границах, который Германия начинает сегодня на всех сухопутных границах, представляет собой «большую проблему» для полицейских сил страны. Это подчеркнул Андреас Роскопф из профсоюза полиции Германии (GdP): «Только на западной границе у нас 1400 километров, в дополнение к 2400 километрам, которые мы уже покрываем на восточных и южных границах». И добавил: «Сделать это без пробелов практически невозможно».

«Учитывая протяженность границ, — добавил он, — невозможно осуществлять постоянный и интенсивный контроль». Новые меры потребуют сотрудничества между различными полицейскими силами страны. «Это станет серьезной проблемой для федеральной полиции как с точки зрения персонала, так и с точки зрения оборудования. Мы сможем сделать это только с привлечением дополнительных сил нашей полиции по борьбе с беспорядками». Он также сообщил, что проверки будут продолжены на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Германии.