Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Martedì 06 Agosto 2024
Aggiornato: 15:41
10 ultim'ora BREAKING NEWS

В Белфасте в результате столкновений тяжело ранен мужчина, это «преступление на почве ненависти»

06 agosto 2024 | 14.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

В Белфасте (Северная Ирландия) мужчина лет пятидесяти получил серьезные ранения в результате нападения, которое полиция расценивает как «преступление на почве ненависти». Мужчина получил травму головы от нескольких человек из толпы, в то время как другие пытались его защитить. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. «Мы расследуем это дело как преступление на почве ненависти», — сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Толпа из нескольких десятков человек забросала полицейских кирпичами и зажигательными бомбами, подожгла Land Rover и попыталась поджечь то, что осталось от супермаркета, принадлежащего иммигранту, который уже был подожжен вчера. «Никогда нет никаких оправданий такому насильственному поведению», — заявил Би-би-си член Законодательного собрания Северной Ирландии Гордон Лайонс.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
1 2 3 4
Vedi anche
News to go
Toti, processo immediato al via il 5 novembre
News to go
Guerra in Medio Oriente, ultime news di oggi
News to go
Esodo estivo, bollino nero per il primo weekend di agosto
News to go
Covid Italia, impennata di contagi: in 7 giorni +26%
News to go
Strage di Bologna, 44 anni fa l’attentato. Mattarella: "Ferita insanabile"
Olimpiadi Parigi 2024, le news di oggi 2 agosto - Video
Parigi 2024, chef Oldani: "Cucinare per gli Azzurri una bella sfida"
News to go
Maxi operazione antimafia a Catania, 13 arresti
Stop al lavoro dalle 12.30 alle 16, chi riguarda e le regioni coinvolte
News to go
Autonomia, raggiunte 500mila firme per referendum
News to go
Toti torna libero, gip Genova revoca domiciliari
News to go
Caldo record e afa in tutta Italia, oggi 12 città da bollino rosso


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza