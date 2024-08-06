В Белфасте в результате столкновений тяжело ранен мужчина, это «преступление на почве ненависти»

В Белфасте (Северная Ирландия) мужчина лет пятидесяти получил серьезные ранения в результате нападения, которое полиция расценивает как «преступление на почве ненависти». Мужчина получил травму головы от нескольких человек из толпы, в то время как другие пытались его защитить. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. «Мы расследуем это дело как преступление на почве ненависти», — сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Толпа из нескольких десятков человек забросала полицейских кирпичами и зажигательными бомбами, подожгла Land Rover и попыталась поджечь то, что осталось от супермаркета, принадлежащего иммигранту, который уже был подожжен вчера. «Никогда нет никаких оправданий такому насильственному поведению», — заявил Би-би-си член Законодательного собрания Северной Ирландии Гордон Лайонс.