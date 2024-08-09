Великобритания: Стармер: «Полиция остается в состоянии повышенной готовности на выходные»

"Мое послание полиции и всем тем, кто отвечает за пресечение беспорядков, - сохранять максимальную бдительность". Об этом заявил Кейр Стармер в преддверии выходных, хотя широкомасштабные антирасистские демонстрации в ночь на среду, похоже, положили конец эпизодам насилия со стороны крайне правых.

Для премьер-министра Великобритании важен сдерживающий эффект арестов и судебных процессов над виновными в беспорядках: "Я абсолютно уверен, что присутствие полицейских, развернутых в последние дни, и быстрые судебные процессы, которые были проведены, возымели реальное воздействие, - сказал Стармер, - но мы должны сохранять максимальную бдительность в выходные дни, потому что мы должны быть абсолютно уверены, что наши общины находятся в безопасности и чувствуют себя в безопасности".

На вопрос журналистов, не осложнит ли ситуацию начало футбольного чемпионата в эти выходные, лидер лейбористов ответил: "Я думаю, что в эти выходные на кону многое стоит, но, очевидно, каков бы ни был вызов, мы должны его принять. Именно поэтому мы собрали Cobra, именно поэтому сегодня я разговаривал с руководством полиции о планах на выходные".