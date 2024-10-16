Германия: Мерц, 'на посту канцлера не будет гендерного равенства правительства Шольца'

Если он станет канцлером, Фридрих Мерц откажется от мер, принятых предыдущим правительством для обеспечения гендерного равенства при назначении на министерские должности: «Все было настолько плохо в последнем федеральном правительстве с министром обороны», — заявил лидер ХДС и кандидат от Союза (ХДС/ХСС) на пост канцлера на предстоящих выборах, намекая на бывшего министра Кристину Ламбрехт, которая ушла в отставку на фоне критики в прошлом году.

Выступая в эфире телеканала n-tv, Мерц назвал ее в качестве примера того, что он назвал «подводными камнями» политики гендерного равенства коалиции канцлера Олафа Шольца. Ламбрехт была «явной ошибкой» на посту министра обороны, заявил он, подчеркнув, что не хочет повторять подобных ошибок. «Мы этим не оказываем услугу и женщинам», — сказал Мерц. В то же время Мерц объявил, что он стремится выдвигать женщин на руководящие должности в партийном аппарате ХДС, и заявил, что он предпримет по крайней мере некоторые усилия в этом направлении в будущем правительстве.