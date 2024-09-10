Украина: Франция, Германия и Великобритания вводят санкции против Ирана из-за поставок ракет России

Правительства Франции, Германии и Великобритании решительно осуждают поставки Ираном баллистических ракет России и будут добиваться введения санкций против авиакомпании Iran Air. Об этом сообщило министерство иностранных дел Германии. Решение последовало за заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты и, вероятно, применит их в Украине в течение нескольких недель.

"Этот акт представляет собой эскалацию как со стороны Ирана, так и со стороны России и представляет собой прямую угрозу европейской безопасности", - говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном министерством. Франция, Германия и Великобритания примут незамедлительные меры по аннулированию двусторонних соглашений об авиасообщении с Ираном, призвав Иран немедленно прекратить всяческую поддержку России в ее войне против Украины.