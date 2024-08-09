Ливия: действия Хафтара и "Вагнера" на западе, ООН обеспокоена, Триполи готовится

"Максимальная сдержанность". Именно к этому призывает Миссия Организации Объединенных Наций в Ливии (МООНПЛ) все стороны, которые должны "избегать любых военных провокаций", которые могут привести к эскалации после недавней мобилизации войск генерала Халифы Хафтара. МООНПЛ "с тревогой следит за недавней мобилизацией сил в различных районах Ливии, особенно в южных и западных регионах", и в то же время приветствует "предпринимаемые усилия по деэскалации и предотвращению дальнейшей напряженности".

Миссия ООН надеется на "диалог и координацию" между силами, связанными с ЛНА Хафтара, в которой ключевой фигурой является его сын Саддам, и правительством национального единства в Триполи, исполнительной властью, признанной международным сообществом.

МООНПЛ выражает сожаление по поводу того, что "эти события совпадают с 84-й годовщиной создания ливийской армии", и напоминает "всем военным и силовым структурам о важности унифицированных, подотчетных и профессиональных вооруженных сил и сил безопасности".

Все это произошло после того, как в среду силы Хафтара объявили о развертывании подразделений в юго-западных районах страны, где произошла стычка с вооруженной группировкой, занимающейся контрабандой. По данным военных источников, большую часть контингента составляют российские наемники из группы "Вагнера", цель которых - обеспечить безопасность передвижения в этих районах для отправки подкреплений боевикам на севере Мали, где в последние дни происходили кровопролитные столкновения с туарегскими повстанцами.

Вчера правительство Триполи повысило уровень боеготовности армии на фоне опасений по поводу мобилизации сил Хафтара. Как сообщают источники Libya Observer, объединенный оперативный штаб отозвал все подразделения для "немедленного" прибытия в свои соответствующие штабы для отражения "любого возможного нападения".

Генеральный штаб вооруженных сил восточной Ливии сообщил о переброске войск к юго-западной границе для проведения операции по обеспечению безопасности в пустыне и патрулирования границы. Операция, которая "не направлена ни против кого", сообщает ливийский телеканал Al Wasat.

Наблюдатели подчеркивают, что некоторые расценивают мобилизацию сил Хафтара как прелюдию к возможному новому наступлению на Триполи. И, что особенно важно, возможный захват Гадамеса, расположенного недалеко от границ с Тунисом и Алжиром, войсками генерала приведет к прекращению действия режима прекращения огня 2020 года.

Хафтар и его силы уже контролируют восток и юг Ливии, богатые нефтью районы страны, разделенной после окончания эпохи Каддафи.