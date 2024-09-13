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Иран: Тегеран меняет стратегию, привлекая преступные группировки для нападения на диссидентов за рубежом

13 settembre 2024 | 15.40
Redazione Adnkronos
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Иран все чаще прибегает к услугам местных преступных группировок для нападения или запугивания диссидентов и журналистов за рубежом. Эта "грязная" работа, для которой, похоже, все реже используются собственные секретные агенты. Об этом свидетельствует длительное расследование Washington Post, основанное на интервью с высокопоставленными чиновниками из десятка стран, а также на анализе сотен страниц протоколов судебных заседаний в Соединенных Штатах и Европе и конфиденциальных документов, полученных от служб безопасности. Возникающая картина показывает, как Иран культивирует и использует связи с преступными сетями, стоящими за недавней волной насильственных планов, организованных элитными подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранским министерством разведки.

Тревожная эволюция в тактике страны, которую американские и западные чиновники по безопасности считают одним из самых опасных в мире практиков "транснациональных репрессий", демонстрируется американской газетой на примере нападения с ножом в Лондоне на журналиста Iran International, телеканала, являющегося рупором иранской оппозиции за рубежом, но объявленного Тегераном террористической организацией, которая также обвинила его в разжигании антиправительственных протестов, вспыхнувших в 2022 году после смерти Махсы Амини в заключении.

В марте прошлого года Пурия Зераат был зарезан возле своего дома в Уимблдоне, несмотря на ряд мер предосторожности, таких как установка устройств слежения в его доме, принятых лондонской полицией для защиты журналиста. Британские власти сделали еще больше для защиты Iran International, назначив группу агентов под прикрытием для защиты сотрудников канала, арестовав подозреваемого, замеченного за слежкой за входами в офисы, выставив бронетехнику у его штаб-квартиры и на семимесячный период в прошлом году убедив телеканал временно переехать в Вашингтон.

Ни одна из этих мер не смогла защитить Зераати. 29 марта он был четырежды ранен ножом и оставлен истекать кровью на тротуаре на глазах у на assailant, которые, по словам британских следователей, не были из Ирана и не имели явной связи с его службами безопасности. Следователи утверждают, что Иран на Вербовка преступников в Восточной Европе, которые без труда прошли проверку безопасности в аэропорту Хитроу. Проследив за Зераати в течение нескольких дней, они устроили засаду, которую их жертва, возможно, намеренно пережил, чтобы избежать последствий, которые повлекло бы за собой убийство гражданина, имеющего также британский паспорт.

В последние годы Иран "передал на внешний подряд" проведение смертоносных операций и похищений, в которые, в зависимости от страны, были вовлечены байкерские банды, так называемые "воры в законе" (печально известная сеть российского преступного мира), организация по распространению героина, возглавляемая иранским наркобароном, и жестокие преступные группировки из Скандинавии и Южной Америки.

С помощью наемных убийц из преступного мира Иран поручил планы по ликвидации, среди прочих, бывшего иранского военного чиновника, жившего под вымышленным именем в Мэриленде, ирано-американского журналиста в изгнании в Бруклине, активистки за права женщин в Швейцарии, ЛГБТК+ активистов в Германии и по меньшей мере пяти журналистов Iran International, а также диссидентов и критиков режима в других странах. В прошлом месяце Министерство юстиции США предъявило обвинения пакистанцу, связанному с Ираном, в попытке на Вербовка киллера для убийства политических деятелей в США, в том числе, возможно, бывшего президента Дональда Трампа.

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giornalisti all'estero Iran inchiesta del Washington Post contestatore
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