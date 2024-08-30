США: Харрис, «средний класс - мой приоритет, республиканец в моей администрации»

В своем первом телевизионном интервью после выдвижения в Белый дом Камала Харрис пообещала, что «одним из моих главных приоритетов будет поддержка и укрепление среднего класса». В эфире CNN она заявила, что баллотируется в президенты «для всех американцев» с намерением перевернуть страницу, найти «новый путь вперед» после политической поляризации, усугубленной Дональдом Трампом.

В связи с этим она заявила, что назначит республиканца в свое правительство, как это делали другие президенты в прошлом, пояснив, что в настоящее время у нее нет на примете конкретной кандидатуры: «у нас еще есть 68 дней до выборов, так что я не хочу забегать вперед, но я это сделаю». В интервью вице-президент также защищалась от обвинений в изменении позиции по важным вопросам, таким как фрекинг или безопасность на границе, с тех пор, как она баллотировалась в Белый дом в 2019 году: «мои ценности не изменились».

Что касается фрекинга, техники гидравлического разрыва пласта для добычи нефти и природного газа, которая оспаривается защитниками окружающей среды, она изменила свою позицию против него еще в 2020 году, когда стала кандидатом в президенты. Этот вопрос имеет решающее значение для голосования в Пенсильвании, где очень много рабочих мест зависит от этой отрасли. «Будучи вице-президентом, я не запрещала фрекинг, будучи президентом, я не буду этого делать», - заверила она избирателей этого ключевого штата, заявив при этом, что считает, что «очень важно серьезно отнестись к тому, что мы должны сделать, чтобы защитить себя от того, что явно является климатическим кризисом».