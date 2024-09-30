Франция: Ле Пен предстала перед судом по подозрению в присвоении средств ЕС

Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сегодня предстанет перед уголовным судом Парижа по обвинению в присвоении средств ЕС, использованных для оплаты труда помощников депутатов Европарламента в период с 2004 по 2016 год. Вместе с ней обвинения предъявлены еще 28 руководителям партии, в том числе ее отцу Жан-Мари Ле Пену. Марин Ле Пен всегда отрицала обвинения, но если ее и ее руководство признают виновными, им грозят крупные штрафы и тюремное заключение сроком до 10 лет. Кроме того, в случае осуждения обвиняемые могут быть также лишены права занимать выборные должности в течение пяти лет, что может помешать выдвижению Ле Пен на следующих президентских выборах 2027 года.

Обвинение утверждает, что "Национальное объединение" использовало почти семь миллионов евро, полученных от Европарламента, для оплаты труда помощников депутатов, которые работали на партию. Около года назад Марин Ле Пен вернула Европарламенту 330 тысяч евро.