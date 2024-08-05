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Тунис: президентские выборы в октябре, Саид баллотируется на новый срок ради 'новой республики'

05 agosto 2024 | 16.12
Redazione Adnkronos
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Каис Саид, находящийся у власти в Тунисе с 2019 года, представил свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в стране 6 октября. Он стремится к переизбранию, несмотря на обвинения в авторитаризме со стороны политических оппонентов главы государства, который в 2021 году принял на себя все полномочия после нескольких месяцев политического тупика, отправив в отставку премьер-министра и распустив парламент, а в 2022 году провел конституционную реформу, расширяющую полномочия президента.

66-летний Саид говорил о том, что он считает «освободительной войной» за «новую республику». «Мы не допустим никакого иностранного вмешательства», и «тунисский народ суверенен», — заявил он в заявлениях, цитируемых местными СМИ. Обвинения в ограничениях в отношении потенциальных кандидатов в президенты он назвал «ложью», передает Radio Mosaique Fm.

На выборах 6 октября также баллотируется Абир Мусси, критик президента, оппозиционерка, находящаяся в тюрьме с октября прошлого года. Шесть адвокатов из юридической команды, защищающей Мусси, бывшего депутата, подали ее кандидатуру. Срок подачи заявок на участие в выборах истекает завтра.

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