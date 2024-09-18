США: СМИ, Байден посетит Германию в октябре

В график поездок Джо Байдена на ближайшие месяцы добавлен еще один зарубежный визит. Как сообщает The Hill со ссылкой на информированный источник, президент отправится в Берлин с государственным визитом. Визит в Германию состоится перед поездкой в Анголу, о которой СМИ сообщали ранее. По данным The Hill, поездка Байдена продлится 5 дней, с 10 по 15 октября, но не уточняется, сколько дней он проведет в каждой стране. Если информация подтвердится, это будет первый визит Байдена в Берлин в качестве президента.