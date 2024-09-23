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Мо: Ливан, тысячи бегут с юга, 'лучше перебраться в Бейрут'

23 settembre 2024 | 17.51
Redazione Adnkronos
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Тысячи семей бегут с юга Ливана. Они направляются в столицу Бейрут и районы Горного Ливана. Они покидают южные районы страны Кедров после израильских рейдов, в результате которых, по данным министерства здравоохранения Бейрута, с сегодняшнего утра погибло не менее 182 человек и 727 получили ранения. Агентство Dpa сообщает об очередях автомобилей на дорогах, соединяющих Тир с Бейрутом, об автомобилях, полных женщин и детей, выстроившихся в очередь, чтобы въехать с юга в столицу.

О рейдах "повсюду", говорит женщина, спасающаяся бегством в машине. "Мы не знаем, куда идти, но лучше приехать в столицу", резюмирует мужчина в машине. Израиль подтвердил, что совершил более 300 авиаударов по объектам "Хезболлы". Ливанский правительственный источник обвиняет Израиль в "попытке создать кризис беженцев, чтобы усилить давление на "Хезболлу" в Ливане, который переживает самый серьезный экономический кризис за всю свою историю".

В окрестностях Бейрута некоторые школы хотят быть готовы принять беженцев с юга. Министр образования Аббас аль-Халаби подтвердил, что некоторые учебные заведения в районе Горного Ливана и в районах на окраине Бейрута открыли свои двери для перемещенных лиц.

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