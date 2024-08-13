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Венесуэла: ООН, «атмосфера страха», несопропорциональное применение силы и произвольные задержания

13 agosto 2024 | 14.00
Redazione Adnkronos
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Со времени выборов 28 июля в Венесуэле установилась «атмосфера страха», характеризующаяся постоянными «произвольными» задержаниями и «непропорциональным» применением силы со стороны властей. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выразивший «глубокую озабоченность» по поводу продолжающегося кризиса после того, как по официальным данным, за последний месяц было арестовано более 2400 человек. Среди них люди, связанные с оппозицией, которая заявила о фальсификации выборов.

По данным Организации Объединенных Наций, некоторые случаи нарушений равносильны насильственным исчезновениям. Некоторым арестованным не была предоставлена возможность воспользоваться услугами адвоката или связаться с родственниками. Тюрк потребовал судебных гарантий и немедленного освобождения лиц, задержанных произвольно. (следует)

«Особую тревогу вызывает тот факт, что так много людей было арестовано по обвинению в разжигании ненависти или террористических преступлениях. Уголовное право никогда не должно использоваться для необоснованного ограничения прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций», — подчеркнул Тюрк, который призвал прекратить «непропорциональное» применение силы, которое он приписывает не только официальным органам на службе у правительства Николаса Мадуро, но и вооруженным лицам, симпатизирующим администрации.

Тюрк также осудил акты насилия в отношении государственных должностных лиц и учреждений и подчеркнул, что «насилие никогда не является ответом». «Все случаи смерти в контексте протестов должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности», — заявил он. К списку проблем Верховного комиссара добавилось возможное принятие закона, криминализирующего деятельность НПО. Наконец, Тюрк подчеркивает, что международное сообщество «играет ключевую роль» в содействии диалогу, ориентированному на права человека. «Как всегда, мое ведомство готово к сотрудничеству».

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