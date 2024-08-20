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Украина: Парламент запретил Русскую православную церковь

20 agosto 2024 | 12.48
Redazione Adnkronos
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Украинский парламент, спустя почти два с половиной года после российского вторжения, принял законопроект, предусматривающий запрет православной церкви, связанной с Московским патриархатом и считающейся инструментом влияния в руках Кремля. Об этом сообщили несколько депутатов Киевского собрания. "Историческое решение! Парламент принял закон, запрещающий деятельность филиала страны-агрессора в Украине", - написала в Telegram депутат Ирина Геращенко. По словам другого парламентария, Ярослава Железняка, за закон проголосовали 265 депутатов, что на 39 больше минимума, необходимого для принятия закона.

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Tag
parlamento ucraino parlamento diversi deputati disegno di legge
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