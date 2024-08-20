Украина: Парламент запретил Русскую православную церковь

Украинский парламент, спустя почти два с половиной года после российского вторжения, принял законопроект, предусматривающий запрет православной церкви, связанной с Московским патриархатом и считающейся инструментом влияния в руках Кремля. Об этом сообщили несколько депутатов Киевского собрания. "Историческое решение! Парламент принял закон, запрещающий деятельность филиала страны-агрессора в Украине", - написала в Telegram депутат Ирина Геращенко. По словам другого парламентария, Ярослава Железняка, за закон проголосовали 265 депутатов, что на 39 больше минимума, необходимого для принятия закона.