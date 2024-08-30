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Германия: Тюрингия, красная краска против лидера левых популистов во время митинга

30 agosto 2024 | 14.53
Redazione Adnkronos
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Сара Вагенкнехт, лидер нового левого популистского движения Германии Bsw, подверглась нападению с применением красной краски во время митинга прошлой ночью в Эрфурте, столице Тюрингии, где в воскресенье состоятся выборы. Бывшая представительница Левой партии (Die Linke), которую она покинула в январе, чтобы сформировать собственную партию под названием «Альянс Сары Вагенкнехт» (Bündnis Sahra Wagenknecht), покинула сцену, чтобы очиститься, и вернулась немного позже, чтобы завершить митинг.

Полиция задержала подозреваемого, а Вагенкнехт написала в X (Twitter), что «со мной все в порядке, хотя я немного потрясена, но не волнуйтесь, нас не запугать». Bsw хорошо показывает себя в опросах в Тюрингии и Саксонии, двух землях бывшей Восточной Германии, где выборы состоятся в воскресенье. Согласно опросам, там лидируют крайне правые из АдФ (AfD), и поэтому Bsw может выйти из выборов, играя важную роль в формировании новых региональных правительств. Занимая левые позиции в экономике, требуя повышения налогов для богатых, новое движение выступает с антииммигрантскими, антинатовскими лозунгами и против военной поддержки Украины.

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Tag
capoluogo della Turingia esponente di Die Linke Bündnis Sahra Wagenknecht formazione populista
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