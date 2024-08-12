США: Харрис превосходит Трампа и в доверии к управлению экономикой

Впервые с начала избирательной кампании избиратели демонстрируют большее доверие к демократическому тандему, чем к Дональду Трампу, в вопросе управления экономикой. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Financial Times и Мичиганским университетом, который зафиксировал, таким образом, обгон Камалы Харрис, лидирующей во многих ключевых штатах, и на том фронте, который до сих пор, казалось, продолжал благоприятствовать экс-президенту.

Хотя преимущество Харрис сейчас минимально - 42% против 41%, - опрос важен тем, что знаменует собой «резкое изменение настроений электората после выхода Джо Байдена из гонки за Белый дом», - подчеркивает Ft. До ухода президента 21 июля только 35% избирателей доверяли его управлению экономикой, несмотря на хорошие результаты, достигнутые его администрацией, против 41%, доверявших Трампу.

Если рейтинг Трампа остается неизменным, новый опрос показывает, что за несколько недель демократический тандем получил 7 процентных пунктов поддержки своей экономической политики, завоевав голоса 18% избирателей, которые в прошлом месяце заявили, что не доверяют ни одному из двух кандидатов в вопросе экономики.