Германия: вводятся проверки на границах, Шольц звонит соседним странам

Канцлер Германии Олаф Шольц начал «телефонное наступление», чтобы объяснить соседям решение своего правительства ввести с полуночи сегодняшнего дня контроль на сухопутных границах для ограничения нелегальной иммиграции. Первым Шольц позвонил премьер-министру Польши Дональду Туску, который написал в Х: «Единственный способ остановить нелегальную иммиграцию — это эффективно контролировать внешние границы ЕС. Не внутренние границы», — напоминает Bild.

Затем Шольц позвонил канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру и главе правительства Люксембурга Ксавье Беттелю. «Все понимают, что количество людей, незаконно прибывающих в Германию, слишком велико», — заявил глава правительства Германии, пояснив, что его правительство заинтересовано в том, чтобы «держать ситуацию под контролем путем надлежащего управления нелегальной иммиграцией».

В ближайшие дни Шольц намерен переговорить с главами правительств других соседних стран (Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия). Он уже связался с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Министр внутренних дел Нэнси Фезер пообещала, что федеральная полиция сделает проверки «максимально неинвазивными», чтобы «не сказываться на дорожном движении и пассажирах». (следует)

Проверки уже проводились на некоторых участках границы, и Германия решила распространить их и на другие, объявила в прошлый понедельник министр внутренних дел правительства Берлина, уточнив, что, начиная с сегодняшнего дня и в течение первоначального периода в шесть месяцев, будут проводиться временные проверки на сухопутных границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией. В прошлом году Берлин анонсировал аналогичные проверки на границах с Австрией, Польшей, Чехией и Швейцарией.

Действие контрольных мер в отношении Австрии, как сообщается, продлится до ноября, а в отношении Швейцарии, Польши и Чехии — до декабря 2024 года. Было объявлено, что эти меры будут сохранены, а их график будет согласован с графиком для остальных пяти стран. «Пока мы не добьемся надежной защиты внешних границ ЕС с помощью новой общей европейской системы предоставления убежища, мы должны усилить контроль на наших национальных границах», — подчеркнула Фезер. Эти проверки на пространстве, задуманном как зона свободного передвижения, — Шенгенской зоне — «также позволят эффективно отказывать во въезде», — добавила она.

Министр также сообщила, что правительство разработало план, который позволит властям отказывать во въезде большему числу мигрантов непосредственно на границе, но не стала вдаваться в подробности, отметив лишь, что 30 тысяч человек были высланы с тех пор, как в 2023 году Германия ввела частичный пограничный контроль. Реакция Австрии была незамедлительной: министр внутренних дел Герхард Карнер заявил в национальных новостях, что его страна не примет ни одного мигранта, высланного из Германии. (следует)

Заявление Фезер было сделано на фоне сильного давления на правительство Шольца после неоднократных нападений с применением ножа, совершенных, предположительно, просителями убежища, — одно из которых, в Золингене, в августе унесло жизни трех человек и было совершено по указанию ИГИЛ, — и в разгар серии важных региональных выборов в трех землях бывшей Восточной Германии, где избиратели отдают предпочтение «АдГ» и ее антимигрантской программе.

Заявление министра немного предваряло встречу правительства и оппозиции, посвященную проблеме мигрантов. Попытка диалога не увенчалась успехом: лидер ХДС, партии канцлера Ангелы Меркель, которая открыла двери для беженцев, решила положить конец сотрудничеству, поскольку считает недостаточно решительными меры, которые решила принять коалиция «светофора».