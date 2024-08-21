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Иран: парламент выразил доверие всем министрам, предложенным Пезешкианом

21 agosto 2024 | 15.31
Redazione Adnkronos
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Меджлис, парламент Ирана, по итогам пятидневного обсуждения выразил вотум доверия всем 19 министрам, предложенным президентом Масудом Пезешкианом. Об этом сообщили СМИ Исламской Республики, напомнив, что президент представил свой список в парламент 11 августа, почти через две недели после церемонии инаугурации.

"Принимая решения, я буду учитывать рекомендации парламента", - заявил Пезешкиан, выступая на сегодняшнем заседании.

Среди министров, получивших доверие Меджлиса, - новый министр иностранных дел Аббас Аракчи, за которого проголосовали 244 депутата из 285, и министр нефти Мохсен Пакнеджад. Депутаты также утвердили Фарзане Садег, первую женщину в истории на посту министра дорог и городского развития.

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