Иран: парламент выразил доверие всем министрам, предложенным Пезешкианом

Меджлис, парламент Ирана, по итогам пятидневного обсуждения выразил вотум доверия всем 19 министрам, предложенным президентом Масудом Пезешкианом. Об этом сообщили СМИ Исламской Республики, напомнив, что президент представил свой список в парламент 11 августа, почти через две недели после церемонии инаугурации.

"Принимая решения, я буду учитывать рекомендации парламента", - заявил Пезешкиан, выступая на сегодняшнем заседании.

Среди министров, получивших доверие Меджлиса, - новый министр иностранных дел Аббас Аракчи, за которого проголосовали 244 депутата из 285, и министр нефти Мохсен Пакнеджад. Депутаты также утвердили Фарзане Садег, первую женщину в истории на посту министра дорог и городского развития.