Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Venerdì 09 Agosto 2024
Aggiornato: 15:56
10 ultim'ora BREAKING NEWS

США: Трамп ошеломлен эффектом Камалы, сомнения и опасения в его кампании

09 agosto 2024 | 15.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Дональд Трамп выглядит ошеломленным стремительным взлетом кандидата в вице-президенты, которая за несколько недель вновь открыла предвыборную гонку, казавшуюся закрытой в пользу магната. Настолько, что теперь его избирательная кампания признает опасения по поводу поражения в ноябре, и в мире Трампа начинают появляться разногласия и напряженность, причем некоторые союзники Мага критикуют выбор и стратегии советников бывшего президента, пишет сегодня "The Guardian".

С тех пор, как после отказа Джо Байдена 21 июля Харрис стала кандидатом от Демократической партии, Трамп и его сторонники нападают на демократку, называя ее левой экстремисткой, некомпетентной, "недалекой" женщиной - как одержимо повторял магнат во время своей пресс-конференции вчера в Мар-а-Лаго - и что за свои четыре года в Белом доме она может похвастаться лишь провалом в управлении миграционным досье.

Но они, похоже, не учитывают энтузиазм, энергию, то, что в американской политике называют "моментом", который вызывает кандидат от демократов, даже в ответ на уныние и чувство неминуемого поражения, которые месяцами царили среди удивленных избирателей-демократов перед лицом выдвижения 81-летнего президента.

Не говоря уже о том, что теперь вопрос возраста давит и на Трампа, которому в 78 лет в качестве соперницы противостоит гораздо более молодая женщина, Харрис исполнится 60 лет незадолго до выборов 20 октября, и которая за неделю провела столько же митингов, пять, сколько магнат провел с 18 июля по сегодняшний день.

"Думаю, резонно задаться вопросом, почему Трамп больше не проводит митингов, он уже не молод, но ему нужно наращивать темп", - доверительно сообщает The Hill один республиканский стратег. Тем более что кампания Харрис немедленно воспользовалась этим аргументом, опубликовав программы обоих кандидатов со шуткой: "Мало энергии, Дональд Трамп?".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
1 2 3 4
Vedi anche
Olimpiadi Parigi 2024, le news di oggi 9 agosto - Video
News to go
Esodo estivo, domani giornata da bollino nero per il traffico
Olimpiadi Parigi 2024, le news di oggi 8 agosto - Video
News to go
Auto green, nuova ondata di incentivi per immatricolazioni
News to go
Granchio blu, Enrico Caterino commissario straordinario per l'emergenza
News to go
Toti, processo immediato al via il 5 novembre
News to go
Guerra in Medio Oriente, ultime news di oggi
News to go
Esodo estivo, bollino nero per il primo weekend di agosto
News to go
Covid Italia, impennata di contagi: in 7 giorni +26%
News to go
Strage di Bologna, 44 anni fa l’attentato. Mattarella: "Ferita insanabile"
Olimpiadi Parigi 2024, le news di oggi 2 agosto - Video
Parigi 2024, chef Oldani: "Cucinare per gli Azzurri una bella sfida"


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza