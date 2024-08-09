США: Трамп ошеломлен эффектом Камалы, сомнения и опасения в его кампании

Дональд Трамп выглядит ошеломленным стремительным взлетом кандидата в вице-президенты, которая за несколько недель вновь открыла предвыборную гонку, казавшуюся закрытой в пользу магната. Настолько, что теперь его избирательная кампания признает опасения по поводу поражения в ноябре, и в мире Трампа начинают появляться разногласия и напряженность, причем некоторые союзники Мага критикуют выбор и стратегии советников бывшего президента, пишет сегодня "The Guardian".

С тех пор, как после отказа Джо Байдена 21 июля Харрис стала кандидатом от Демократической партии, Трамп и его сторонники нападают на демократку, называя ее левой экстремисткой, некомпетентной, "недалекой" женщиной - как одержимо повторял магнат во время своей пресс-конференции вчера в Мар-а-Лаго - и что за свои четыре года в Белом доме она может похвастаться лишь провалом в управлении миграционным досье.

Но они, похоже, не учитывают энтузиазм, энергию, то, что в американской политике называют "моментом", который вызывает кандидат от демократов, даже в ответ на уныние и чувство неминуемого поражения, которые месяцами царили среди удивленных избирателей-демократов перед лицом выдвижения 81-летнего президента.

Не говоря уже о том, что теперь вопрос возраста давит и на Трампа, которому в 78 лет в качестве соперницы противостоит гораздо более молодая женщина, Харрис исполнится 60 лет незадолго до выборов 20 октября, и которая за неделю провела столько же митингов, пять, сколько магнат провел с 18 июля по сегодняшний день.

"Думаю, резонно задаться вопросом, почему Трамп больше не проводит митингов, он уже не молод, но ему нужно наращивать темп", - доверительно сообщает The Hill один республиканский стратег. Тем более что кампания Харрис немедленно воспользовалась этим аргументом, опубликовав программы обоих кандидатов со шуткой: "Мало энергии, Дональд Трамп?".