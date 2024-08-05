Мали: поддержка повстанцев против Вагнера, Бамако разрывает отношения с Киевом

Мали разрывает "с немедленным вступлением в силу" дипломатические отношения с Украиной. Решение было принято после того, как Киев признал, что предоставил "необходимую информацию" туарегским сепаратистам и боевикам "Аль-Каиды" во время недавнего боя на границе с Алжиром, в котором погибли десятки российских наемников из "Вагнера" и малийских солдат.

Участие Украины подтвердил Андрей Юсов, представитель СБУ, военной разведки Киева, что стало "шокирующим" признанием для Бамако. По словам высокопоставленного представителя правящей хунты, полковника Абдулая Майги, это было "трусливым, предательским и варварским нападением со стороны вооруженных террористических групп".

Мали уже более десяти лет борется с туарегами за освобождение Азавада на севере страны и обратилась за помощью к российским наемникам из "Вагнера". В августе прошлого года основатель группы Евгений Пригожин как раз находился в этой африканской стране, прежде чем сесть на самолет в Россию, который разбился 23-го числа того же месяца в результате того, что московские власти назвали катастрофой.