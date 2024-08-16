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Бангладеш: телефонный разговор Юнуса и Моди, «защищать индийцев в стране»

16 agosto 2024 | 18.23
Redazione Adnkronos
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Телефонный разговор между премьер-министрами Индии Нарендрой Моди и Бангладеш Мохамедом Юнусом состоялся с целью подтвердить хорошие отношения между двумя соседними странами. В ходе беседы Моди, «подтвердив поддержку Индией демократического, стабильного, прогрессивного и мирного Бангладеш», получил «все гарантии защиты и безопасности» 14 тысяч индийцев на территории страны «и всех меньшинств в стране». С другой стороны, Юнус, назначенный на этот пост несколько дней назад после протестов и последовавшей отставки Шейх Хасины, подтвердил, что его правительство «привержено обеспечению того, чтобы государственный аппарат функционировал в полную силу и защищал права человека всех граждан страны».

Ситуация в Бангладеш, похоже, нормализуется после того, как недели протестов и насилия привели к гибели около 400 человек в столкновениях между силами правопорядка и студентами. На предстоящих выборах у двух основных партий (Лиги Авами бывшего премьер-министра Хасины и Националистической партии Бангладеш) может вскоре появиться новый соперник: студенты, являющиеся настоящим двигателем протестов, подумывают о выдвижении собственной партии. Их цель - продвигать обещанные реформы и не допустить возвращения репрессий, которые характеризовали последние 15 лет правления Хасины.

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