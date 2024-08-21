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Украина: Киев ратифицировал Римский статут и присоединился к МУС

21 agosto 2024 | 13.36
Redazione Adnkronos
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Верховная Рада Украины ратифицировала Римский статут 281 голосом "за" и таким образом признала юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). Это также один из важнейших шагов, которые украинское правительство должно было сделать на пути к вступлению в Европейский Союз. Киев подписал Устав 20 января 2000 года, но до сих пор не ратифицировал его.

После вступления в силу закона и Римского статута Украина приобретет полные права в Международном уголовном суде и сможет участвовать в Ассамблее государств-участников МУС. Кроме того, она назначит своего кандидата на должность судьи, сможет утверждать распределение бюджета МУС в целях обеспечения надлежащего расследования российских преступлений в Украине, будет участвовать в выборах судей и других выборных должностных лиц (в частности, прокурора МУС) и сможет влиять на разработку поправок к Римскому статуту.

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Verkhovna Rada Oleksiy Honcharenko statuto di Roma parlamento di Kiev Kiev giurisdizione della corte penale internazionale
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