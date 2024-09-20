Германия: новый опрос подтверждает небольшое преимущество АдГ в Бранденбурге

Новый опрос, проведенный Zdf в преддверии воскресных выборов в Бранденбурге, подтверждает небольшое преимущество крайне правой партии АдГ - 28 процентов против 27 процентов у СДПГ. ХДС наберет 14 процентов, немного опередив Альянс Сары Вагенкхнет, набравший 13 процентов. Не смогут преодолеть 5-процентный барьер "Зеленые", "Левые" и объединенные гражданские движения Бранденбурга/Свободные избиратели. В случае победы АдГ это будет вторая победа крайне правой партии на выборах в земле Германии после победы в Тюрингии в начале месяца. Предыдущие опросы в преддверии воскресного голосования указывали на аналогичную ситуацию: по данным исследования ARD-Deutschlandtrend, СДПГ набирала 26 процентов, а АдГ - 27 процентов, а по данным Insa, АдГ получит 28 процентов голосов против 25 процентов у СДПГ.